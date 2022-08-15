ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дональд Серроне5 звездных бойцов UFC, завершивших карьеру в 2022 году
  • 21:56
    • «Спартак» разгромил «Сочи» и возглавил таблицу РПЛ
  • 20:32
    • Гол Мюллера помог «Баварии» взять верх над «Вольфсбургом»
  • 20:29
    • «Челси» упустил победу над «Тоттенхэмом» в лондонском дерби
  • 19:29
    • «Ростов» удержал победу над «Нижним Новгородом»
  • 22:31
    • Гол Солера принес «Валенсии» победу над «Жироной»
    Все новости спорта

    Сиэтл Саундерс — Реал Солт Лэйк. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.08.2022 в 05:00 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Сиэтл Саундерс — Реал Солт Лэйк

    Футбол MLS
    Сиэтл Саундерс и Реал Солт Лэйк начнут матч в 05:00 в американской футбольной лиге MLS, 15.08.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Сиэтл Саундерс» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт Лэйк» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сиэтл Саундерс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл Саундерс — Реал Солт Лэйк.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» сметет лондонцев
  • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Справится ли c «Хетафе» «Атлетико»?
  • «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • Преподнесет ли «Сассуоло» сюрприз против «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.92
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.48
  • Прогноз на матч Рубин — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Амкал — Зоркий
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Анисимова — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры