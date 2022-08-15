начнут матч в 19:30 в очередном туре ФНЛ, 15.08.2022.

Последний матч между собой: «Рубин» — «Кубань» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Кубань» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.48.

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