ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид Де ХеаОшибки Де Хеа дорого обходятся «МЮ», но подходит ли он стилю игры тен Хага?
  • 10:47
    • Нобоа рассказал о желании покинуть «Сочи»
  • 10:12
    • Уткин: Впечатляет игра, которую Абаскалю удалось поставить в «Спартаке»
  • 00:58
    • «Реал» стартовал в Ла Лиге с волевой победы над «Альмерией»
    Все новости спорта

    Рахимов: Я сразу сказал, что не нужно ставить на Абаскале клеймо

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший тренер клубов РПЛ Рашид Рахимов признался, что его не удивляют успехи «Спартака» под руководством 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильермо Абаскаль

    «Я сразу сказал, что не нужно ставить на Абаскале клеймо, ему нужно дать возможность себя проявить.

  • Уткин: Впечатляет игра, которую Абаскалю удалось поставить в «Спартаке»
  • Читайте по теме

    • У любой схемы есть плюсы и недостатки. Уровень интенсивности и пауз у "Спартака" короткий, отсюда и постоянное давление.

    У москвичей великолепный переход из защиты в атаку», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

    В минувшее воскресенье «Спартак» разгромил на своем поле «Сочи» (3:0). После пяти туров красно-белые, в активе которых 13 очков, возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» сметет лондонцев
  • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Справится ли c «Хетафе» «Атлетико»?
  • «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • Преподнесет ли «Сассуоло» сюрприз против «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.92
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.48
  • Прогноз на матч Рубин — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Глазго Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Швеция — Германия
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры