Рахимов: Я сразу сказал, что не нужно ставить на Абаскале клеймо

Бывший тренер клубов РПЛпризнался, что его не удивляют успехипод руководством 33-летнего испанца

«Я сразу сказал, что не нужно ставить на Абаскале клеймо, ему нужно дать возможность себя проявить.

У любой схемы есть плюсы и недостатки. Уровень интенсивности и пауз у "Спартака" короткий, отсюда и постоянное давление.

У москвичей великолепный переход из защиты в атаку», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

В минувшее воскресенье «Спартак» разгромил на своем поле «Сочи» (3:0). После пяти туров красно-белые, в активе которых 13 очков, возглавляют турнирную таблицу РПЛ.