«Барселона» хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке с Мартином Брейтуэйтом

Каталонская «Барселона» намерена в скором времени расторгнуть контракт с нападающимиз-за отказа футболиста вести переговоры с другими командами. Об этом сообщает Sport.es

По информации источника, 31-летний датчанин отказывается вести любые переговоры. В «Барселоне» планировали либо продать игрока, либо расторгнуть с ним контракт по обоюдному согласию сторон.

Также в клубе были готовы дать возможность вести Брейтуэйту переговоры с любой командой без выплаты «Барселоне» компенсации, но везде Мартин отвечал отказом. В каталонском клубе недовольны таким поведением и могут расторгнуть с игроком контракт в одностороннем порядке.

Брейтуэйт стал футболистом «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор в 57 матчах во всех турнирах нападающий забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.