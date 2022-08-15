начнут матч в 22:00 в английской Премьер-лиге, 15.08.2022.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.48 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Ливерпуль»).

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