Кулибали: «Челси» заслуживал большего в матче с «Тоттенхэмом»

Защитник «Челси»прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 2-го тура АПЛ.

«Мы увидели действительно красивую игру "Челси" в начале игры. Мы забили гол и продолжили в том же духе. Во втором тайме мы забили второй гол, но в итоге закончили матч вничью. Думаю, мы заслуживали большего, но нужно продолжать верить. Знаем, что у нас отличная команда, и мы можем добиться большего.

Мы знаем, что "Тоттенхэм" — высокая команда, поэтому они могут быть опасны при штрафных и угловых. Нам нужно было немного больше сконцентрироваться в концовке, но мы показали, что являемся хорошей командой с отличными игроками.

Мой гол? Я не ждал этого, но это был потрясающий гол и потрясающая атмосфера среди болельщиков. Все скандировали мое имя, я очень рад. Надеюсь, что это не в последний раз», — цитирует Кулибали Sky Sports.

Следующий матч «Челси» проведет 21 августа на выезде против «Лидса», а «Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон» днем ранее.