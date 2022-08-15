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    Интернасьонал — Флуминенсе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.08.2022 в 01:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Интернасьонал — Флуминенсе

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 15.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Интернасьонал — Флуминенсе в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Флуминенсе» — «Интернасьонал» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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