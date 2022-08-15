Джикия о лидерстве «Спартака»: Обсудим это в конце. Не хочу делать преждевременные выводы

Капитан «Спартака»после победы над «Сочи» (3:0) признался, что пока старается не думать о лидерстве красно-белых.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков.

«Со здоровьем все в порядке, сегодня вышел в стартовом составе, отыграл 86 минут. Заменили, когда счет был уже 3:0, чтобы в концовке не случилось чего, все-таки много пропустил.

Не хочу делать преждевременные выводы, прошел только пятый тур. Перед каждым сезоном хочется начать чемпионат хорошо, сейчас это получается, но давайте обсудим это в конце.

То, что Промес так здорово выглядит в первых турах, не может меня не радовать. Пусть продолжает в том же духе, мы будем ему помогать в этом.

Судья давал бороться? Работу арбитров не комментирую, но в целом я любитель в кого-нибудь воткнуться. Тяжело эту грань держать, в матче с "Сочи" все было в порядке.

Пара с Литвиновым? Каким будет оптимальное сочетание в центре обороны, решать будет тренер. Могу лишь сказать, что все ребята готовятся, тренируются, ждут своего шанса.

"Сочи" — тяжелый соперник, матчи с ним всегда складываются тяжело. Поэтому победа 3:0 прибавляет эмоции. Рады, что сыграли на ноль, отдельная благодарность за это Селихову. Безусловно, "Сочи" для нас принципиальный соперник», — приводит слова Джикии «Р-Спорт».