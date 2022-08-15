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    Джикия о лидерстве «Спартака»: Обсудим это в конце. Не хочу делать преждевременные выводы

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Сочи» (3:0) признался, что пока старается не думать о лидерстве красно-белых.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков.

    «Со здоровьем все в порядке, сегодня вышел в стартовом составе, отыграл 86 минут. Заменили, когда счет был уже 3:0, чтобы в концовке не случилось чего, все-таки много пропустил.

    Не хочу делать преждевременные выводы, прошел только пятый тур. Перед каждым сезоном хочется начать чемпионат хорошо, сейчас это получается, но давайте обсудим это в конце.

    То, что Промес так здорово выглядит в первых турах, не может меня не радовать. Пусть продолжает в том же духе, мы будем ему помогать в этом.

    Судья давал бороться? Работу арбитров не комментирую, но в целом я любитель в кого-нибудь воткнуться. Тяжело эту грань держать, в матче с "Сочи" все было в порядке.

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    • Пара с Литвиновым? Каким будет оптимальное сочетание в центре обороны, решать будет тренер. Могу лишь сказать, что все ребята готовятся, тренируются, ждут своего шанса.

    "Сочи" — тяжелый соперник, матчи с ним всегда складываются тяжело. Поэтому победа 3:0 прибавляет эмоции. Рады, что сыграли на ноль, отдельная благодарность за это Селихову. Безусловно, "Сочи" для нас принципиальный соперник», — приводит слова Джикии «Р-Спорт».

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