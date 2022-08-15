«МЮ» предложил Криштиану Роналду «Милану» и «Интеру»

«Манчестер Юнайтед» предложил португальского нападающегообоим миланским клубам, пишет журналист Танкреди Палмери.

Правда, ни «Милан, ни "Интер" не заинтересовались в подписании 37-летнего футболиста и не вошли в переговоры по его трансферу.

В течение лета появлялась информация о вероятном уходе португальца. СМИ отправляли Криштиану в "Атлетико", "Рому", "Наполи" и "Баварию".

Напомним, "МЮ" начал новый сезон АПЛ с двух поражений — от "Брайтона" (1:2 дома) и "Брентфорда" (0:4 в гостях). Роналду суммарно провел на поле 127 минут, не отметившись результативными действиями.