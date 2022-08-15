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    «МЮ» предложил Криштиану Роналду «Милану» и «Интеру»

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    «Манчестер Юнайтед» предложил португальского нападающего Криштиану Роналду обоим миланским клубам, пишет журналист Танкреди Палмери.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Правда, ни «Милан, ни "Интер" не заинтересовались в подписании 37-летнего футболиста и не вошли в переговоры по его трансферу.

    В течение лета появлялась информация о вероятном уходе португальца. СМИ отправляли Криштиану в "Атлетико", "Рому", "Наполи" и "Баварию".

    Напомним, "МЮ" начал новый сезон АПЛ с двух поражений — от "Брайтона" (1:2 дома) и "Брентфорда" (0:4 в гостях). Роналду суммарно провел на поле 127 минут, не отметившись результативными действиями.

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