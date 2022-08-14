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    В «Спартаке» рассказали о состоянии Мозеса

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    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, о состоянии полузащитника команды Виктора Мозеса и о том, когда игрок сможет восстановиться.

    Виктор Мозес
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    Виктор Мозес

    «Мозес должен пройти операцию. Скорее всего, это будет Германия. Думаю, что в начале этой недели будет операция. Стандартные сроки при травме ахилла — 6-8 месяцев. У него боевое настроение. Он игрок "Спартака" и поддерживает команду. А команда поддерживает его», — сказал Зеленов «СЭ».

    Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён.

    В сезоне-2022/23 Мозес забил 2 гола в 4 матчах за «Спартак».

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