В 20:30 14.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Жирона» — «Валенсия» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Валенсия» — «Жирона». Коэффициент ставки — 1.89 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Валенсия»).

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