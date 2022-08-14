В 16:00 14.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Тулуза» — «Труа» 6:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Тулуза»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Труа — Тулуза.

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