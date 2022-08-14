Скопинцев заявил, что ближайшее будущее связывает только с «Динамо»

Защитник «Динамо»заявил, что связывает ближайшее будущее только с московской командой.

«Ближайшее будущее связываю только с "Динамо". Сейчас я играю в каждом матче. Благодарен тренеру за доверие. Хочу показать, что доверяет мне не зря», — приводит слова Скопинцева Sport24.

Напомним, 8 августа «Динамо» продлило действующее трудовое соглашение с защитником до лета 2027 года. Скопинцев выступает в московском клубе с января 2020 года.

Всего в составе московского клуба Скопинцев провел 74 встречи, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач