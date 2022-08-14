Сазонов: Верю, что «Динамо» сможет взять трофей в этом сезоне

Защитник московского «Динамо»после матча 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0) рассказал о своих надеждах на этот сезон.

«Верю, что "Динамо" может выиграть трофей в этом сезоне. Мы на поле этим и занимаемся — пытаемся взять трофей. Сегодня с "Краснодаром" не получилось выиграть. Результат 0:0 с такой командой можно считать неплохим. Что говорит руководство? Не успел пообщаться, так как увели на допинг-тест.

Принципиально ли противостояние с "Зенитом"? У меня хорошие отношения с "Зенитом" — воспитанник этого клуба. Я сейчас в "Динамо" и хочу трофей с этой командой», — цитирует Сазонова «Чемпионат».

«Динамо» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.