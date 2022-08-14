«Челси» нацелился на форварда «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга

Нападающий «Барселоны»попал в сфер интересов лондонского «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, представители английского клуба ведут переговоры «Барселоной» о возможном трансфере 33-летнего габонского форварда. Ранее сообщалось, что Обамеянг не планирует менять команду.

Каталонцы отклонили предложение о покупке 33-летнего габонца за € 14 млн и готовы расстаться с ним за сумму, превышающую € 20 млн. «Челси» сделал новое предложение, по которому готов удвоить зарплату форварда.

В каталонский клуб Обамеянг перешел в феврале 2022 года из Арсенала. За Барселону он забил 11 голов в 17 матчах.

В стартовом туре Примеры 2022/23 Барселона неожиданно разошлась ничьей с Райо Вальекано (0:0). Обамеянг начал матч в запасе и вышел на замену на 82-й минуте, заменив Алабу.

В следующем туре Барселона 21 августа сыграет против Реала Сосьедад.