Орлов — о «Зените»: Легче всего сказать, что судьи подыгрывают. Полная глупость!

Журналистзаявил, что не верит в поддержкусо стороны судей.

В матче 5-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА арбитр Кукуян при счете 1:1 отменил гол армейцев из-за спорного офсайда у Хорхе Карраскаля. В итоге питерцы победили 2:1.

«Сейчас говорят, что в спорных ситуациях судьи принимают решения в пользу "Зенита"? Не согласен. Бывают моменты, когда и команда Семака "страдает".

Просто надо понимать, что питерцы любят атаковать, заставляют на себе фолить. Так было, например, и со "Спартаком" Константина Бескова.

Легче всего сказать, что арбитры подыгрывают "Зениту". Да это полная глупость! Возвращаясь к эпизоду с Карраскалем — сейчас нет у нас офсайдных линий. Арбитр на линии принял вот такое решение. Он так видел момент.

Считаю, по качеству игры "Зенит" все равно сильнее остальных. Первый тайм многое показал. Акинфеев спасал. Пока команда Семака — фаворит.

Но впереди еще 25 туров. Поднимается "Спартак". Посмотрим, как он сыграет с "Сочи". В общем, Питеру будет непросто.

Ну и ЦСКА набирает обороты. Второй тайм был равный. Армейцы могли лучше использовать свои моменты. Видна рука Федотова. Его приход в команду уже дает плоды. Он качественно подготовил команду.

Считаю, возвращение из аренд Чалова и Кучаева также себя оправдало. Более зрелая игра в их исполнении. Это, как говорится, полезная история.

Атлетически, по движению, самоотдаче, темпу сейчас ЦСКА напоминает мне "Сочи" в прошлом сезоне», — сказал журналист «Спорт-Экспрессу».