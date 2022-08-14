начнут матч в 16:00 в чемпионате Англии по футболу, 14.08.2022.

Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм» 5:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм». Коэффициент ставки — 2.17 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ноттингем Форест»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ноттингем Форест — Вест Хэм.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам