Защитник «Спартака» Рыбус: В следующем туре против «Динамо» уже смогу сыграть

Польский защитник «Спартака»рассказал о своем восстановлении от травмы и уверил, что сыграет в следующем матче против «Динамо».

Поляк пропустил игру 4-го тура против «Урала» (2:0) и не попал в заявку на встречу 5-го тура с «Сочи».

«У меня микронадрыв икроножной мышцы. В следующем туре уже смогу сыграть. Старт "Спартака" в сезоне хороший. Команда играет в красивый футбол, много забивает. Надо продолжать в том же духе. Сегодня будет непростая игра, "Сочи" — хороший соперник. Надеюсь, что ребята выиграют», — приводит слова Рыбуса «СЭ».

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 14 августа. Начало — в 20.00 (мск). Игра 6-го тура между «красно-белыми» и «Динамо» пройдет 20 августа и начнется в 17.30 (мск).