Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Куритиба» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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