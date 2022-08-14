ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»Новое дно. Унизительное поражение от «Брентфорда» обнажает кризис в «МЮ»
  • 00:07
    • «Барселона» не справилась с «Райо Вальекано»
  • 18:57
    • «Зенит» вырвал победу в домашнем матче с ЦСКА
  • 00:27
    • Гол Лукаку помог «Интеру» вырвать победу у «Лечче»
  • 00:16
    • ПСЖ разгромил «Монпелье», Неймар оформил дубль
  • 21:59
    • «Динамо» и «Краснодар» разошлись миром
    Все новости спорта

    Йоканович поделился ожиданиями от дерби «Динамо» и «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Динамо Спартак
    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

    Славиша Йоканович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Славиша Йоканович

    «Я знаю, что дерби со "Спартаком" — это очень важная игра для нашего клуба и наших болельщиков. Давление — это часть нашей работы, и мы должны потратить эту неделю, чтобы стать лучше и быть готовыми к дерби. У нас есть время проанализировать игру "Спартака", который является хорошей командой. Думаю, что мы сумеем хорошо подготовиться к этому вызову», — цитирует специалиста официальный сайт «Динамо».

    После пяти туров РПЛ в активе «Динамо» девять очков. У «Спартака» 10 очков после четырех встреч. 14 августа «красно-белые» на своем поле примут «Сочи».

    В шестом туре чемпионата России «Динамо» на своем поле примет «Спартак». Встреча состоится 20 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжится ли победная серия «Спартака»?
  • «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Потерпит ли «Ростов» первое поражение в сезоне?
  • «Пари НН» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Команды обменяются голами
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.35
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Салернитана — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Рубин — Кубань
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры