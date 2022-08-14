Йоканович поделился ожиданиями от дерби «Динамо» и «Спартака»

Главный тренер «Динамо»высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

«Я знаю, что дерби со "Спартаком" — это очень важная игра для нашего клуба и наших болельщиков. Давление — это часть нашей работы, и мы должны потратить эту неделю, чтобы стать лучше и быть готовыми к дерби. У нас есть время проанализировать игру "Спартака", который является хорошей командой. Думаю, что мы сумеем хорошо подготовиться к этому вызову», — цитирует специалиста официальный сайт «Динамо».

После пяти туров РПЛ в активе «Динамо» девять очков. У «Спартака» 10 очков после четырех встреч. 14 августа «красно-белые» на своем поле примут «Сочи».

В шестом туре чемпионата России «Динамо» на своем поле примет «Спартак». Встреча состоится 20 августа.