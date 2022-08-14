Фабиан Руис не попал в заявку «Наполи» на матч первого тура Серии А

Полузащитник «Наполи»не попал в заявку на матч 1-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

По данным журналиста Николо Скиры, это связано с тем, что 26-летний испанец близок к переходу в «ПСЖ». Французский клуб ведет переговоры по трансферу футболиста и предлагает за него 25 миллионов евро. Стороны практически согласовали все детали сделки.

26-летний Руис — воспитанник «Бетиса». В «Наполи» испанский футболист перешёл в 2018 году и с тех пор в 166 матчах забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

Матч «Верона» — «Наполи» состоится завтра, 15 августа. Начало — в 19.30 (мск).