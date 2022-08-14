В 18:30 14.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «Бавария» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Вольфсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бавария»).

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