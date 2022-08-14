начнут матч в 23:00 в Ла Лиге, 14.08.2022.

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Альмерия» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Альмерия» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Альмерия — Реал Мадрид.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам