Циннбауэр: Команда не лучшим образом вошла в игру

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 5 тура РПЛ.

«Игра сложилась непросто. Очень сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать игру. Все игроки и тренерский штаб разочарованы результатом. Мы могли сыграть лучше. Команда не лучшим образом вошла в игру. Хочу отметить Худякова, чей сейв сохранил наши ворота в неприкосновенности. Мы прибавляли с каждой минутой, владели инициативой. У нас были моменты как в первом, так и во втором тайме, но нам не удалось превратить их в голы.

После того как команда не забивает пенальти, рисунок игры меняется. Нам нужно смотреть вперёд в будущее и на ошибки, которые были, надо исправлять: готовиться к следующим матчам. Будет проведён углублённый анализ игры, чтобы не допускать невынужденные ошибки, когда ребята просто теряли мяч. Будем над этим работать», — цитирует Циннбауэра «Чемпионат».