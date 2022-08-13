Защитник «Локо»: Всей команде очень стыдно за результаты, понимаем, что не добираем очки

Защитникпрокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против(1:1).

В домашнем матче «железнодорожники» ушли от поражения в компенсированное время благодаря реализованному пенальти.

«Трудно ответить, заработали 1 очко или потеряли два. Думаю, потеряли два. Если посмотреть последние наши результаты, мы перетеряли много очков.

Всей команде очень стыдно за результаты, понимаем, что не добираем очки. Мы чувствуем, что наши болельщики и руководство заслуживает большего. Если вы спросите, что происходит, у меня нет ответа на этот вопрос.

Мы стараемся от этого абстрагироваться, выходить на каждую игру и добыть первую победу. К сожалению, мы видим, что происходит. Это не получается сделать.

Если я сейчас поддамся панике и буду читать прессу, это может плохо закончится. В некоторых моментах это конститутивная критика, но в большинстве случаях это не так.

В конце прошлого сезона начал работать с психологом. К сожалению, я многое принимаю близко к сердцу.

Худяков выручил в моменте с пенальти, он большой молодец. Но сейчас не до поздравлений», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».