ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Робет ЛевандовскийБорьба обостряется. Чего ждать от нового розыгрыша Ла Лиги?
  • 12:18
    • Полузащитник «Барселоны» перешел в «Валенсию»
  • 12:10
    • Стало известно, когда Пиняев сможет возобновить тренировки
  • 11:22
    • «МЮ» надеется подписать де Йонга до конца недели. В клубе уверены, что игрок согласится на переход
  • 00:39
    • Определены номинантки на «Золотой мяч» среди женщин
    Все новости спорта

    Шеффилд Уэнсдей — Чарльтон Атлетик. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.08.2022 в 17:00 начнется матч в Первой Лиге Англии Шеффилд Уэнсдей — Чарльтон Атлетик

    Футбол Футбол Англии
    Шеффилд Уэнсдей и Чарльтон Атлетик начнут матч в 17:00 в Первой Лиге Англии, 13.08.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Чарльтон Атлетик» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Чарльтон Атлетик»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Шеффилд Уэнсдей — Чарльтон Атлетик.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Исход может быть любым
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Будет ли у «Локо» первая виктория в сезоне?
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Арсенал» наберет три очка в матче с «Лестером»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры