Семак прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер «Зенита»остался доволен игрой своей команды, особенно в первом тайме.

«Хорошая игра "Зенита". Особенно первый тайм. И движение, и моменты. Смотрелись очень хорошо. Во втором фрагментарно армейцы больше контролировали мяч, чем в первом. Но по всему матчу огромное наше преимущество и много моментов. Единственная наша ошибка привела к пенальти.

Не можем с таким движением, интенсивностью выдерживать 90 минут. Стараемся. Прекрасный первый тайм и отчасти второй. Свежести было меньше, но игра хорошая. Ментально по такой игре допустить ошибку с пенальти — выбило из колеи. На ровном месте привезли момент, хотя владели преимуществом. Но забили мяч, добились победы», — передает слова Семака Sport24.