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    Семак прокомментировал победу над ЦСКА

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен игрой своей команды, особенно в первом тайме.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Хорошая игра "Зенита". Особенно первый тайм. И движение, и моменты. Смотрелись очень хорошо. Во втором фрагментарно армейцы больше контролировали мяч, чем в первом. Но по всему матчу огромное наше преимущество и много моментов. Единственная наша ошибка привела к пенальти.

    Не можем с таким движением, интенсивностью выдерживать 90 минут. Стараемся. Прекрасный первый тайм и отчасти второй. Свежести было меньше, но игра хорошая. Ментально по такой игре допустить ошибку с пенальти — выбило из колеи. На ровном месте привезли момент, хотя владели преимуществом. Но забили мяч, добились победы», — передает слова Семака Sport24.

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