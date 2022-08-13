В 18:00 13.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Эспаньол» — «Сельта» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сельта»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сельта — Эспаньол.

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