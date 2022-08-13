Осинькин: В плане реализации могли сыграть лучше

Главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 5 тура РПЛ.

«На скорость и ритм игры наложила отпечаток погода, было непросто двигаться. Если касаться самой игры, то мы создали очень много моментов для такой вязкой игры, в плане реализации могли сыграть лучше, но все равно создали достаточно моментов. Надеялись на победу, понимая, что соперник тоже был активен. На конец встречи повлияла ограниченная скамейка, мы хотели освежить состав, у нас были люди, которые не тренировались, но мы не понимали, насколько они будут готовы. Хотелось бы сделать более ранние замены.

Хотелось бы, чтобы мы лучше забивали в этих моментах. Самая лучшая реализация, вы удивитесь — у Месси», — цитирует Осинькина СЭ.