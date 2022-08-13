Мостовой прокомментировал слухи об уходе из «Зенита»

Полузащитник питерского «Зенита»прокомментировал слухи об уходе из команды с берегов Невы.

Ранее СМИ сообщали, что игрок может продолжить карьеру в футбольном клубе «Сочи».

«Про "Сочи" это вообще был бред. Я как увидел новость, то агенту написал уточнить, может не знаю чего-то. Потом опровергли информацию. Когда отдыхал в Турции узнал о "Локомотиве". Писали, что из-за прихода Бакаев уйдет Мостовой. Мне интересно, откуда все вылезает», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Андрей принял участие в четырех матчах и забил два мяча.