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    «Локомотив» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

    «Локомотив» — «Крылья Советов»: составы, онлайн, прогноз

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    «Локомотив» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.

    Запасные: Гильерме, Савин, Магкеев, Погостнов, Бабкин, Петров, Керк, Раков, Раконьяц.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Соколов, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Тепляков, Липовой, Хубулов, Шитов.

    Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск.

    С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь, следить за ходом поединка — тут.

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