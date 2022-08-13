«Локомотив» — «Крылья Советов»: составы, онлайн, прогноз

«Локомотив» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.

Запасные: Гильерме, Савин, Магкеев, Погостнов, Бабкин, Петров, Керк, Раков, Раконьяц.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Соколов, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Тепляков, Липовой, Хубулов, Шитов.

Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск.

С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь, следить за ходом поединка — тут.