Гендиректор «Локо»: Независимо от результата, качество игры меня устраивает

Генеральный директороценил выступление столичной команды на старте сезона.

В домашнем матче 5-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1) «железнодорожники» ушли от поражения в компенсированное время благодаря реализованному пенальти.

«Неудачный старт сезона. Сегодняшний матч не принес желаемого результата. Независимо от него, качество игры меня устраивает.

Два очка за пять туров — это повод для отставки? Нет. Мы делаем все, чтобы исправить ситуацию.

Когда точка невозврата будет, мы примем решение. Особенно за прошедшую неделю была проведена большая работа в тренерском штабе.

Мы говорим о качестве игры мы не отказывается от выбранного направления. Прагматизма и надежности нам не хватает», — приводит слова Леонченко «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

После пятого тура красно-зеленые идут на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» играет в гостях с «Химками».