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    Гендиректор «Локо»: Независимо от результата, качество игры меня устраивает

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    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко оценил выступление столичной команды на старте сезона.

    «Локомотив» — «Крылья Советов»
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    «Локомотив» — «Крылья Советов»

    В домашнем матче 5-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1) «железнодорожники» ушли от поражения в компенсированное время благодаря реализованному пенальти.

    «Неудачный старт сезона. Сегодняшний матч не принес желаемого результата. Независимо от него, качество игры меня устраивает.

    Два очка за пять туров — это повод для отставки? Нет. Мы делаем все, чтобы исправить ситуацию.

    Когда точка невозврата будет, мы примем решение. Особенно за прошедшую неделю была проведена большая работа в тренерском штабе.

    Мы говорим о качестве игры мы не отказывается от выбранного направления. Прагматизма и надежности нам не хватает», — приводит слова Леонченко «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    После пятого тура красно-зеленые идут на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» играет в гостях с «Химками».

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