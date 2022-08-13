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    Кержаков: В первом тайме «Зенит» доминировал, но Акинфеев творил чудеса

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    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями после матча пятого тура РПЛ с ЦСКА (2:1) и похвалил голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Работы практически не было. Когда такие матчи происходят, напряжение особенно велико, потому что когда в работе, ты этого не чувствуешь.

    В первом тайме мы доминировали. Если бы не Игорь, 100% два‑три мяча залетели бы. Он творил чудеса.

    Во втором тайме игра немножко выровнялась. Пропустили, потом пропустили из офсайда, после чего Густаво Мантуан забил сумасшедший гол.

    До этого мяча чувствовалось давление ЦСКА — они немного перехватили инициативу, гол их окрылил, побежали в атаку.

    Замена, сделанная в перерыве, тоже хорошо сработала», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

    В шестом туре МИР РПЛ «Зенит» сыграет дома с московским «Торпедо». Встреча пройдет 21 августа. ЦСКА в этот же день в Москве примет грозненский «Ахмат».

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