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    Кержаков: «Зенит» будет доминировать в матче с ЦСКА

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    Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от встречи питерской команды с ЦСКА в пятом туре РПЛ.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Мне кажется, "Зенит" будет доминировать в этой игре. Будет интересно посмотреть, что ЦСКА противопоставит сопернику. Никого не обижая, но у ЦСКА сегодня будет самый серьезный соперник со старта чемпионата», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

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    Кроме того, Кержаков объяснил, почему в контексте предстоящего матча не стоит вспоминать разгромную победу «Зенита» над «Локомотивом» (5:0).

    «Во‑первых, "Локомотив" идет внизу турнирной таблицы, нельзя сравнивать его с ЦСКА. Во‑вторых, у них разные тренеры с разными взглядами на футбол. Владимир Федотов уже увозил победу из Петербурга, но с другой командой (»Сочи« — прим.).

    Посмотрим, как будет сегодня. У ЦСКА более опытный специалист, чем я, он хорошо изучил соперника. Все понимают, что ЦСКА будет сложно. Для меня фаворит — "Зенит", и ничья для армейцев будет успехом», — добавил Кержаков.

    Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 13 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:00 мск.

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