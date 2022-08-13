Булыкин — о Дзюбе: Чем ближе конец трансферного окна, тем сговорчивее все становятся

Бывший нападающий сборной Россиивысказал мнение о том, почему экс-форвардне может найти себе новый клуб.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба может перейти в «Краснодар», но комментатор Константин Генич заявил, что игрок ищет варианты за рубежом.

«Я не знаю, чего хочет Дзюба, какие у него запросы по зарплате, но половина клубов РПЛ легко бы взяла его.

Если бы он сбросил свои финансовые ожидания, то мог бы легко оказаться в любой европейской команде, где есть цель играть в еврокубках.

Я не думаю, что он останется без клуба. До закрытия трансферного окна все пытаются торговаться.

Но в последний момент все идут на уступки. Чем ближе закрытие трансферного окна, тем сговорчивее все становятся», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

На данный момент 33-летний российский форвард находится без команды. В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта.