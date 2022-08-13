Булыкин — о Дзюбе: Чем ближе конец трансферного окна, тем сговорчивее все становятся

Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба может перейти в «Краснодар», но комментатор Константин Генич заявил, что игрок ищет варианты за рубежом.
«Я не знаю, чего хочет Дзюба, какие у него запросы по зарплате, но половина клубов РПЛ легко бы взяла его.
Если бы он сбросил свои финансовые ожидания, то мог бы легко оказаться в любой европейской команде, где есть цель играть в еврокубках.
Я не думаю, что он останется без клуба. До закрытия трансферного окна все пытаются торговаться.
Но в последний момент все идут на уступки. Чем ближе закрытие трансферного окна, тем сговорчивее все становятся», — сказал Булыкин «Газете.Ru».
На данный момент 33-летний российский форвард находится без команды. В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта.