В 17:00 13.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица АПЛ «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ньюкасл»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион — Ньюкасл.

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