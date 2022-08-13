Алдонин: ЦСКА способен доставить массу неудобств «Зениту»

Бывший полузащитник ЦСКАподелился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Зенита».

«Я допускаю, что ЦСКА не проиграет. Конечно, задача трудная и архисложная, но тем не менее ЦСКА способен доставить массу неудобств "Зениту". Они здорово начали чемпионат», — приводит слова Алдонина «Известия».

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 13 августа в Петербурге и начнется в 17:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

По итогам первых четырех туров ЦСКА имеет в своем активе десять очков и лидирует в турнирной таблице российского первенства. У «Зенита» восемь пунктов и четвертая позиция.