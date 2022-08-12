Литвинов: «Спартак» хорошо подготовился к сезону — результат на лицо

Защитник «Спартака»поделился эмоциями от хорошего старта своей команды в новом сезоне РПЛ.

«Я безумно рад, что "Спартак" выиграл три матча подряд. Мы хорошо подготовились к сезону — результат на лицо. Не сказал бы, что поймали какой-то кураж. Мы просто ментально переосмыслили многие психологические моменты. "Спартак" начал играть с позиции победителя.

Реализация? Мы должны были забивать "Уралу" гораздо больше. Поработаем над этим — в следующей игре с "Сочи" забьем побольше», — сказал Литвинов «СЭ».

Победа над «Уралом» стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. «Красно-белые» делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.