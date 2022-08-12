Наумов: Мележиков — находка для «Спартака». Сам в клубе ни рубля не украдет и никому не позволит это сделать

Бывший президент «Локомотива»считает, чтопродолжит занимать пост главы, несмотря на все слухи о возможных изменениях в руководстве клуба.

«Я и мысли не допускаю, что Федун просто развернется и уйдет. По себе знаю: футбол — как наркотик. Если уж подсел — соскочить трудно.

Я покинул "Локомотив" 12 лет назад, но до сих пор прекрасно помню даже запах черкизовской арены. Мне он снится! У меня выход из кабинета был прямо на трибуну. Эта картинка и сегодня перед глазами.

Так я к чему? Что бы ни случилось, Федун всегда будет рядом со "Спартаком". Да, возможно перераспределение ролей и финансовых потоков, но в уход Леонида Арнольдовича из "Спартака" я не верю.

Надеюсь, останется в клубе и Мележиков, генеральный директор. В прошлом кадровый офицер, когда-то в "Локомотиве" он возглавлял службу безопасности. Когда меня назначили президентом, я быстро оценил профессиональные и человеческие качества Евгения, сделал его первым заместителем.

Он из тех, кто все схватывает на лету. С ним легко найти общий язык. Умеет слушать. Сглаживает углы. Обязательный, дисциплинированный, честный, порядочный.

Сам в клубе ни рубля не украдет и никому не позволит это сделать. Для "Спартака" Мележиков — просто находка!», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».