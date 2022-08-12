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    Наумов: Мележиков — находка для «Спартака». Сам в клубе ни рубля не украдет и никому не позволит это сделать

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что Леонид Федун продолжит занимать пост главы «Спартака», несмотря на все слухи о возможных изменениях в руководстве клуба.

    Евгений Мележиков
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    Евгений Мележиков

    «Я и мысли не допускаю, что Федун просто развернется и уйдет. По себе знаю: футбол — как наркотик. Если уж подсел — соскочить трудно.

    Я покинул "Локомотив" 12 лет назад, но до сих пор прекрасно помню даже запах черкизовской арены. Мне он снится! У меня выход из кабинета был прямо на трибуну. Эта картинка и сегодня перед глазами.

    Так я к чему? Что бы ни случилось, Федун всегда будет рядом со "Спартаком". Да, возможно перераспределение ролей и финансовых потоков, но в уход Леонида Арнольдовича из "Спартака" я не верю.

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    • Надеюсь, останется в клубе и Мележиков, генеральный директор. В прошлом кадровый офицер, когда-то в "Локомотиве" он возглавлял службу безопасности. Когда меня назначили президентом, я быстро оценил профессиональные и человеческие качества Евгения, сделал его первым заместителем.

    Он из тех, кто все схватывает на лету. С ним легко найти общий язык. Умеет слушать. Сглаживает углы. Обязательный, дисциплинированный, честный, порядочный.

    Сам в клубе ни рубля не украдет и никому не позволит это сделать. Для "Спартака" Мележиков — просто находка!», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

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