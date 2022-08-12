ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Робет ЛевандовскийБорьба обостряется. Чего ждать от нового розыгрыша Ла Лиги?
  • 11:13
    • «Манчестер Юнайтед» не сможет подписать Френки де Йонга из-за высокой зарплаты игрока
  • 10:43
    • Расписание 1-го тура чемпионата Испании сезона-2022/2023
  • 09:32
    • Экс-игрок «Зенита» перейдет в «Ювентус»
  • 09:20
    • Аршавин рассказал, почему Дзюба до сих пор остается без клуба
  • 08:47
    • Уткин назвал возможную причину увольнения Юрана из «Химок»
    Все новости спорта

    Маркус Рашфорд остается в «Манчестер Юнайтед». Игроком ранее интересовался «ПСЖ»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Трансферы
    Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, которым интересовался французский «ПСЖ», не будет менять команду в нынешнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

    Маркус Рашфорд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рашфорд

    По информации источника, «МЮ» не заинтересован в продаже англичанина. Тем не менее клуб параллельно ищет ещё одного форварда в команду. Сам «ПСЖ» тоже не осуществит трансфер, если никого не продаст. Игрок останется долгосрочной целью французского клуба.

    Текущий контракт нападающего с «МЮ» действует до лета 2023 года, и у манкунианцев есть опция продления договора ещё на один год.

    В прошлом сезоне АПЛ Маркус Рашфорд провёл 25 игр, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

    Ранее Рашфорд высказал своё удовлетворение предсезонкой в клубе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли «Факел» первую викторию в сезоне?
  • «Факел» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Боруссия Д» заберет 3 очка в этом матче
  • «Фрайбург» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Севилья» потеряет очки на поле «Осасуны»?
  • «Осасуна» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Факел — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Нант — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры