Маркус Рашфорд остается в «Манчестер Юнайтед». Игроком ранее интересовался «ПСЖ»

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед», которым интересовался французский «ПСЖ», не будет менять команду в нынешнее трансферное окно, сообщает Sky Sports

По информации источника, «МЮ» не заинтересован в продаже англичанина. Тем не менее клуб параллельно ищет ещё одного форварда в команду. Сам «ПСЖ» тоже не осуществит трансфер, если никого не продаст. Игрок останется долгосрочной целью французского клуба.

Текущий контракт нападающего с «МЮ» действует до лета 2023 года, и у манкунианцев есть опция продления договора ещё на один год.

В прошлом сезоне АПЛ Маркус Рашфорд провёл 25 игр, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

Ранее Рашфорд высказал своё удовлетворение предсезонкой в клубе.