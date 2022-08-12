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    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может перейти в «Барселону»

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    Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин попал в сферу интересов каталонской «Барселоны».

    Эктор Бельерин
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    Эктор Бельерин

    По данным Mundo Deportivo, клуб начал присматриваться к 27-летнему игроку после того, как упустила возможность приобрести Сесара Аспиликуэта. Отмечается, что «Барселона» может подписать испанца, если они зарегистрируют все свои новые подписания и завершат сделку по защитнику «Челси» Маркосу Алонсо.

  • Эктор Бельерин намерен расторгнуть контракт с лондонским «Арсеналом»
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    • Ранее сообщалось, что Бельерин намерен расторгнуть контракт с «Арсеналом», чтобы вернуться в «Бетис», за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

    В сезоне-2021/22 защитник сделал 5 голевых передач в 32 матчах за «Бетис». Его контракт с «Арсеналом» действует до конца июня 2023 года.

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