Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может перейти в «Барселону»

Защитник лондонского «Арсенала»попал в сферу интересов каталонской «Барселоны».

По данным Mundo Deportivo, клуб начал присматриваться к 27-летнему игроку после того, как упустила возможность приобрести Сесара Аспиликуэта. Отмечается, что «Барселона» может подписать испанца, если они зарегистрируют все свои новые подписания и завершат сделку по защитнику «Челси» Маркосу Алонсо.

Ранее сообщалось, что Бельерин намерен расторгнуть контракт с «Арсеналом», чтобы вернуться в «Бетис», за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

В сезоне-2021/22 защитник сделал 5 голевых передач в 32 матчах за «Бетис». Его контракт с «Арсеналом» действует до конца июня 2023 года.