«Манчестер Юнайтед» не сможет подписать Френки де Йонга из-за высокой зарплаты игрока

«Манчестер Юнайтед» откажется от попыток подписания полузащитника «Барселоны», так как не готов удовлетворить финансовые требования игрока, сообщает Football Transfers

По информации источника, манкунианский клуб не может убедить 25-летнего нидерландца согласиться на переход. Отмечается, что «красные дьяволы» отказываются покрыть отложенные выплаты, которые полузащитник должен получить от каталонского клуба.

Напомним, что его зарплата в нынешнем сезоне составит примерно 22 миллиона евро в год. «Сине-гранатовые» требуют, чтобы он снизил ее на 50 процентов или перешел в другой клуб.

При этом окружение Де Йонга не понимает, почему «блауграна» просит его снизить зарплату и одновременно покупает игроков на 150 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.