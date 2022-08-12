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    «Манчестер Юнайтед» не сможет подписать Френки де Йонга из-за высокой зарплаты игрока

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    «Манчестер Юнайтед» откажется от попыток подписания полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, так как не готов удовлетворить финансовые требования игрока, сообщает Football Transfers.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    По информации источника, манкунианский клуб не может убедить 25-летнего нидерландца согласиться на переход. Отмечается, что «красные дьяволы» отказываются покрыть отложенные выплаты, которые полузащитник должен получить от каталонского клуба.

    Напомним, что его зарплата в нынешнем сезоне составит примерно 22 миллиона евро в год. «Сине-гранатовые» требуют, чтобы он снизил ее на 50 процентов или перешел в другой клуб.
    При этом окружение Де Йонга не понимает, почему «блауграна» просит его снизить зарплату и одновременно покупает игроков на 150 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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