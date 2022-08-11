начнут матч в 03:30 в плей-офф Кубка Либертадорес, 11.08.2022.

Последний матч между собой: «Велес Сарсфилд» — «Тальерес» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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