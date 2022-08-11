ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен ХагЛакмус Арнаутовича: Тен Хагу нужна помощь в «Манчестер Юнайтед»
  • 15:47
    • «Торино» сообщил о переходе Миранчука
  • 21:11
    • Разработчики FIFA 23 рассказали о новых функциях Ultimate Team
  • 19:51
    • Кубок России пройдет по системе Double elimination в сезоне 2022/23
  • 18:07
    • «Торино» арендовал Влашича у «Вест Хэма»
  • 15:43
    • «Рубин» объявил о переходе защитника сборной Ирака
    Все новости спорта

    Сутормин: Самый запоминающийся матч карьеры — выездной с «Челси»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Ахмат Челси АПЛ Футбол Англии Лига чемпионов
    Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин вспомнил самые яркие моменты из выступлений за команду.

    Алексей Сутормин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Сутормин

    Матч 4-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» стал для хавбека 100-м в футболке сине-бело-голубых.

    «На цифры я особого внимания не обращаю, но 100 матчей — ​это достаточно большой отрезок. Он вместил и три чемпионства, и Кубок России, и два Суперкубка — ​есть что вспомнить.

    Надеюсь, что впереди следующая сотня матчей. Надо к этому стремиться, получать удовольствие от футбола и радовать болельщиков игрой и титулами.

    Что запомнилось особо? Первым приходит в голову матч с "Челси" на выезде, хоть мы его и проиграли. Атмосфера, уровень футбола.

    Когда ты понимаешь, чего хочешь, и это удаётся делать на поле, возникает очень приятное ощущение. Надеюсь, таких матчей у нас ещё будет достаточное количество», — сказал Сутормин в интервью «PROЗенит».

    28-летний полузащитник перешёл в стан сине-бело-голубых летом 2019 года из казанского «Рубина». На его счету 13 мячей и девять голевых передач за «Зенит».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удивит ли солигорский «Шахтёр» соперника?
  • «Клуж» — «Шахтёр». Прогноз и ставки
  • 3.82
    •
  • Соперники сыграют в открытый футбол?
  • «Рапид» — «Нефтчи». Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
  • Всё решится в овертайме или серии пенальти?
  • «Хиберниан» — РФШ. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Рапид — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хиберниан — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Факел — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Австрия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Словакия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры