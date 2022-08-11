начнут матч в 21:45 в квалификации Лиги конференций, 11.08.2022.

Последний матч между собой: «ЦСКА София» — «Сент-Патрикс» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «ЦСКА София». Коэффициент ставки — 2.15.

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