ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен ХагЛакмус Арнаутовича: Тен Хагу нужна помощь в «Манчестер Юнайтед»
  • 21:41
    • РФС огласил новую схему проведения Кубка России
  • 21:11
    • Разработчики FIFA 23 рассказали о новых функциях Ultimate Team
  • 19:51
    • Кубок России пройдет по системе Double elimination в сезоне 2022/23
  • 18:07
    • «Торино» арендовал Влашича у «Вест Хэма»
  • 15:47
    • «Торино» сообщил о переходе Миранчука
    Все новости спорта

    Источник: ПСЖ интересуется Рэшфордом

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии Трансферы
    «Пари Сен-Жермен» хочет подписать в это межсезонье форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, сообщает сайт ParisFans со ссылкой на L’Equipe.

    Маркус Рэшфорд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рэшфорд

    Парижский клуб обсуждает возможный трансфер 24-летнего форварда с его представителями. По данным источника, переговоры складываются успешно.

    Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о своем желании получить в команду нового игрока атакующей группы.

    «Мы хотим, чтобы в команду пришел еще один нападающий. Учитывая плотный график, мы хотим новичков.

    Клуб работает, я нахожусь в прямом контакте с Луишем Кампушем. Луиш поддерживает прямой контакт с нашим президентом. Мы не должны совершать ошибок.

    Будет ли новичок, мы не знаем. Он должен быть настоящим усилением», — цитирует Галтье L’Equipe.

    Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года. Впервые сведения об интересе «ПСЖ» к нему появились в январе этого года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удивит ли солигорский «Шахтёр» соперника?
  • «Клуж» — «Шахтёр». Прогноз и ставки
  • 3.82
    •
  • Соперники сыграют в открытый футбол?
  • «Рапид» — «Нефтчи». Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
  • Всё решится в овертайме или серии пенальти?
  • «Хиберниан» — РФШ. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Рапид — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хиберниан — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Факел — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Австрия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Словакия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры