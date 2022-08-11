Источник: ПСЖ интересуется Рэшфордом

хочет подписать в это межсезонье форварда, сообщает сайт ParisFans со ссылкой на L’Equipe.

Парижский клуб обсуждает возможный трансфер 24-летнего форварда с его представителями. По данным источника, переговоры складываются успешно.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о своем желании получить в команду нового игрока атакующей группы.

«Мы хотим, чтобы в команду пришел еще один нападающий. Учитывая плотный график, мы хотим новичков.

Клуб работает, я нахожусь в прямом контакте с Луишем Кампушем. Луиш поддерживает прямой контакт с нашим президентом. Мы не должны совершать ошибок.

Будет ли новичок, мы не знаем. Он должен быть настоящим усилением», — цитирует Галтье L’Equipe.

Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года. Впервые сведения об интересе «ПСЖ» к нему появились в январе этого года.