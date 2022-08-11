начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги конференций, 11.08.2022.

Последний матч между собой: «Спартак Трнава» — «Ракув» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ракув» — «Спартак Трнава». Коэффициент ставки — 2.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ракув»).

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