В 20:00 11.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч между собой: «МОЛ Види» — «Петрокуб» 5:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Петрокуб» — «МОЛ Види». Коэффициент ставки — 1.76.

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