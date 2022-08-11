начнут матч в 22:00 в квалификации Лиги конференций, 11.08.2022.

Последний матч между собой: «КуПС» — «Янг Бойз» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Янг Бойз» — «КуПС». Коэффициент ставки — 2.52 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Янг Бойз»).

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