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    Игнатов: Учусь у Абаскаля многим вещам, он классный тренер

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    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

    Михаил Игнатов
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    Михаил Игнатов

    «Спартак» набрал 10 очков и занимает первое место в таблице РПЛ после четырех туров.

    «Абаскаль — классный тренер, мы хорошо понимаем друг друга. У Гильермо очень качественные и продуктивные тренировки. Он привнес свежие идеи — лично я учусь у него многим вещам. Это круто! Еще бросается в глаза то, насколько детально мы разбираем каждого нового соперника.

    При Абаскале "Спартак" начал играть с "ромбом" в центре? Я поиграл на многих позициях, поэтому мне неважно, где именно выходить. Тем более тренер замечательно все объясняет. Например, в матче с "Уралом" я успел поиграть и на фланге, и в центре. Схема у нас гибридная, все время меняется. Это хорошо и интересно. Мне очень комфортно.

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    • Пониманию ли я требования Гильермо? Думаю, да. Но совершенству нет предела. Нужно работать дальше, чтобы не останавливаться в прогрессе. Базовые вещи уже закрепились в головах. С каждым днем понимаем Абаскаля все лучше и лучше. Еще есть много нюансов, над которыми стоит поработать. Надеюсь, мы будем и дальше прибавлять вместе с тренером», — приводит слова Игнатова «Спорт-Экспресс».

    В пятом туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле против «Сочи». Матч пройдет 14 августа, начало — в 20:00 мск.

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