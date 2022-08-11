Игнатов: Учусь у Абаскаля многим вещам, он классный тренер

Полузащитник «Спартака»поделился мнением о главном тренере красно-белых

«Спартак» набрал 10 очков и занимает первое место в таблице РПЛ после четырех туров.

«Абаскаль — классный тренер, мы хорошо понимаем друг друга. У Гильермо очень качественные и продуктивные тренировки. Он привнес свежие идеи — лично я учусь у него многим вещам. Это круто! Еще бросается в глаза то, насколько детально мы разбираем каждого нового соперника.

При Абаскале "Спартак" начал играть с "ромбом" в центре? Я поиграл на многих позициях, поэтому мне неважно, где именно выходить. Тем более тренер замечательно все объясняет. Например, в матче с "Уралом" я успел поиграть и на фланге, и в центре. Схема у нас гибридная, все время меняется. Это хорошо и интересно. Мне очень комфортно.

Пониманию ли я требования Гильермо? Думаю, да. Но совершенству нет предела. Нужно работать дальше, чтобы не останавливаться в прогрессе. Базовые вещи уже закрепились в головах. С каждым днем понимаем Абаскаля все лучше и лучше. Еще есть много нюансов, над которыми стоит поработать. Надеюсь, мы будем и дальше прибавлять вместе с тренером», — приводит слова Игнатова «Спорт-Экспресс».

В пятом туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле против «Сочи». Матч пройдет 14 августа, начало — в 20:00 мск.